Natal na Alemanha – Costumes e tradições

A noite de Natal aparece depois dos dias de advento passarem. As quatro semanas são vividas com entusiasmo. É através de mercados do Advento e do Natal que são bebidos milhares de litros de vinho quente (Glühwein), comidas toneladas de biscoitos e realizadas todas as compras de Natal. As casas foram envolvidas em luzes e os enfeites saíram das caixas depois de 1 ano arrumados.

Finalmente é Véspera de Natal! É aqui o culminar da época de Natal para eles. Dia 24 de Dezembro não é um feriado oficial, o que significa que a maioria das lojas estão abertas até às 2h da tarde. Os alemães poderão ultimar os últimos presentes e compras de última hora ou ainda alguns ingredientes para o grande jantar de Natal. Estranhamente, para nós portugueses, mas a árvore de Natal para os alemães é montada e decorada no dia 24 em família, tal como também um presépio enquanto na cozinha se preparam os petiscos. As tradições a nível de comida em cima da mesa variam. As opiniões e tradições mudam consoante a região e costumes familiares. Em muitas famílias, há uma festa, que geralmente consiste em ganso assado e bolinhos ou a carpa tradicional de Natal. Em outras famílias, a grande festa é adiada para o primeiro ou segundo dia de Natal e véspera de Natal há apenas um fast food, como salsichas com salada de batata. Para que as crianças não tenham de esperar tanto tempo para a confusão da noite que é o culminar com o abrir das prendas, estas jantam antes. Antes de serem distribuídos e abertos os presentes que estão de baixo da árvore, há famílias que têm como tradição ler histórias de Natal e cantarem juntos no final. Após estes momentos agitados e de alarido é altura de irem à Missa do Galo - pelo menos para o típico católico.