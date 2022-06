Berços de bebé de sonhar e encantar

Depois de saber que vai ter gémeos, da surpresa, da emoção, de um amor que se multiplica e… de pensar 'ok, vamos ter de comprar tudo a dobrar', existe uma ínfima pesquisa para poder rentabilizar o espaço e o orçamento. Mas ao mesmo tempo quer-se tudo bonito e charmoso, mesmo que seja tudo vezes dois. Por isso, acreditamos que esta ideia de berço de bebés para gémeos, irá agrada-lhe com toda a certeza. Um berço unisexo, que tem as duas camas juntas, numa única estrutura, dividido pelo fraldário. Ideal para quando muda a fralda a um, está de olho no outro filho, no seu próprio berço. A outra vantagem é dos berços serem munidos de muitas gavetas para arrumação, já que necessita de todo o espaço do mundo para arrumar e organizar… um amor que veio a multiplicar!