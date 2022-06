Natal no Brasil – Costumes e tradições

No Brasil, a ceia de Natal é preparada de véspera. Ao aproximar-se do final do dia 24 começa-se a organizar a refeição do dia seguinte. No dia 25 inicia-se a celebração do Natal. As pessoas geralmente ceiam no dia 24 e no dia 25 fazem um almoço para reunir os familiares e amigos. A ceia de Natal envolve muitos preparativos e rituais. Tudo para que a noite de Natal seja simplesmente perfeita. O primeiro passo é pensar na decoração especial para esse dia. Muitas famílias gostam de decorar a mesa com uma toalha bem alegre e colocar muitas frutas para combinar com o clima super tropical que se faz sentir nesta altura do ano no Brasil. A ceia brasileira é diferente de todos os outros países, pois esta é servida mesmo à meia noite. Mas claro, famílias com crianças jantam um pouco mais cedo. Tradicionalmente, após a ceia de Natal familiares e amigos reúnem-se na sala, onde é realizada a troca de presentes e a brincadeira do amigo secreto. Aqui, aproveitam para se divertir e conviver.