Decorar o quarto do seu bebé usando faixas

Nesta inspiração que nos chega dos criadores Gavetão- Decoração de Interiores , de Lisboa, as cores de base são também o branco e o castanho claro pastel, com predominância do branco. Tonalidades claras são ótimas para acalmar os sentidos, perfeitas para um recém nascido. Mas à medida que as crianças crescem ficam mais ativas e despertas e gostam de cor. Essa adaptabilidade é dada, neste caso, com o recurso a acessórios coloridos. Caixas, brinquedos, molduras, diversificam o ambiente e alegram o espaço, mas o ar festivo deve-se à utilização de faixas em guirlanda com bandeirolas coloridas! Uma solução perfeita: – todos estes elementos podem ir sendo adicinados ao longo do tempo, permitindo adaptar a decoração do espaço ao crescimento do bebé!