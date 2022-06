Tapetes de quarto para todos os gostos e idades!

Passamos então a um quarto juvenil. Um quarto da designer de interiores Ana Rita Soares que parece ter sido criado para uma designer de moda ou uma jovem solteira ou uma estudante universitária. Adequa-se a uma rapariga feminina mas moderna ao mesmo tempo e que gosta de ter o seu próprio espaço. O quarto é todo em tons de branco, com excepção da zona da cama, que ganha destaque com as cores e o papel de parede. Por isso mesmo, o tapete não podia ter sido mais bem escolhidos! Para além de ser enorme e cobrir quase todo o chão, tornando o quarto muito mais confortável, faz com que as cores do quarto ganhem ainda mais destaque.