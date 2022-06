Casa com fachada discreta exibe surpresa

A habitação RMJ foi projectada no ano de 2012 por Felipe Bueno Arquitetura, está localizada em Minas Gerais, no Brasil. Apresenta uma volumetria simples e uma implantação cuidada que procurou conciliar as características naturais do terreno e da árvore existente no lote, para conceber um projecto integrado aos espaços verdes externos, com os quais seus ambientes se relacionam.

Confirme a seguir nas imagens todos os detalhes deste projecto de casa de um só piso que reinterpreta a tradição dos pátios internos da arquitectura tradicional brasileira e integra os moradores em ambientes agradáveis integrando-os em jardins externos.