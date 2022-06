11 Fotos de uma casa térrea, moderna e cheia de luz

Desta perspectiva, o desenho das formas é de linhas simples e bastante geométricas, em oposição à fachada em curva.

As grandes portas de correr envidraçadas voltam a sala de estar e de jantar para um terraço que está protegido pela cobertura e pela área com deck de madeira. Aqui pode-se relaxar em espreguiçadeiras enquanto admira-se o azul do céu. O desenho do teto da varanda acompanha todo o deck acompanhado pela calha para águas pluviais. Tudo pensado em detalhes!