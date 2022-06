Casa moderna com vista para o mar

Já todos sonhámos com uma casa com vista para o mar. Poder acordar todos os dias com o azul do mar e do céu fundidos num só. A casa que hoje lhe iremos mostrar é tudo isto e muito mais! Este projecto mostra-nos como de facto, a implantação e a localização do terreno são dois factores de extrema relevância quando pensamos em construir uma habitação.

C. Prata Arquitectos é uma empresa sediada no Porto que elabora projectos de arquitectura, urbanismo e ordenamento do território. Esta equipa presta ainda serviços nas áreas do design, consultadoria, assistência técnica e representação.

Todo o projecto foi directamente influenciado pelas condições morfológicas do lugar em que este se insere. Isto é, tendo como ponto de partida a faixa costeira para a qual a habitação se orienta, os espaços foram delineados com o objectivo de se adequarem o melhor possível às condições ambientais oferecidas pelo lugar.