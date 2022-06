Uma esplendorosa casa de campo

A partir do alpendre, e passando pela sala de refeições, entramos nesta maravilhosa sala de estar, e sentamo-nos num dos confortáveis sofás… Se nos instalamos à direita temos vista para as luxuriosas áreas verdes, se escolhemos a esquerda, vemos a belíssima piscina a brilhar como uma safira. Não há como ficar a olhar para uma parede aborrecida!

Os sofás em tons claros contrastam suavemente com as madeiras escuras, e as cadeiras vermelho desbotado ligam perfeitamente com o tapete, mantendo o tom de confortável refúgio pensado para esta casa.

O teto alto em madeira e a ventoinha são mais do que bonitos. Neste clima tropical são também necessidades de conforto. Mas o que realmente os destaca é o seu design retro que nos transporta ara épocas colonialistas…