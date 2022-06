Design criativo com cartão

Hoje falamos-lhe do cartão como uma solução no fabrico de mobiliário para sua casa. A nossa sociedade caminha lado-a-lado com a consciência do impacto ambiental, e as suas acções sobre a natureza podem significar a evolução ou a destruição do planeta. No entanto, o design procura juntar-se cada vez mais às causas ambientais, contribuindo com novas ideias e com uma maior sensibilidade social. A procura de novos materiais ecológicos e biodegradáveis são as principais premissas do design contemporâneo, e o resultado da união entre todos os elementos, poderá resultar no sucesso das propostas. Sendo cada vez mais práticos e resistentes, esteticamente atraentes, estes materiais contrariam as tendências. Com o uso do cartão, abre-se assim um novo campo de experiências na arquitectura e no design. Através de processos como a reciclagem, a produção de novos materiais atinge um outro patamar em várias áreas: design, arquitectura, decoração, entre outros. O uso de mobiliário em cartão está na moda, e facilmente poderá encontrá-lo à venda. Para a sala de estar, quarto, cozinha ou até para um escritório, a sua renovação e reaproveitamento são as grandes vantagens deste material.

Perante isto, hoje mostramos-lhe alguns exemplos de mobiliário em cartão, que poderão ser alternativas e elegantes, em cada espaço de sua casa!