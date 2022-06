A renovação de uma casa horrivel irá deixá-lo de boca aberta

Localizada em Livorno, mais precisamente em frente ao mar na pequena cidade de San Vincenzo. É este o lugar onde os arquitetos MC2Arquitetura de Florença se depararam com um pequeno desastre que nada pressagiava. O edifício era velho, e o apartamento em questão foi muito mal mantido, estando em más condições. Grande parte do interior havia sido deixado com o tempo num abandono total.