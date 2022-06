Moradia moderna e para todas as idades

A cozinha é de facto muito moderna, com armários e paredes brancas e chão escuro a contrastar. Tem ainda uma ilha ao centro, também branca, um elemento cuja funcionalidade está mais do que comprovada e muitos são os exemplos para o inspirar. Associado à ilha está uma pequena mesa com um tom azul claro. É claramente um espaço para as crianças, perfeito para se entreterem a brincar enquanto os pais trabalham ou jantam. Daqui as vistas para o jardim são impressionantes e luz natural não falta.