Esta é a casa que adoraria ter

Hoje visitaremos uma casa que é, resumidamente, moderna mas com um espírito mediterrâneo, um estilo que vem da Grécia, Itália e sul de Espanha, tendo como principal objectivo espaços iluminados onde a cor dominante é o branco, com um design de interiores quente e relaxado, dando a sensação de uma casa de praia. Os materiais e as técnicas construtivas são geralmente simples, com pisos rústicos, vigas expostas e pátios interiores cheios de vegetação. Então não espere mais tempo e visitemos o espaço através das imagens da autoria dos fotógrafos ZEN FOTOGRAFIA.