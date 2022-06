Em busca das texturas perfeitas

Para completar o seu dia, apresentamos-lhe uma selecção única de texturas de paredes, as tais que encontramos no interior e exterior das habitações. Por vezes sentimos que estamos limitados, e quando chega a hora de decidir como revestir o interior da nossa casa, ficamos um pouco desorientados. No entanto, os arquitectos de interiores reconhecem esse problema e tentam arranjar alternativas e novas soluções que possam facilitar o processo. Para lá do papel de parede, do tradicional azulejo de parede ou das simples paredes caiadas a branco, existe também uma ampla gama de possibilidades ao nível das texturas, que podemos explorar. Desde da velha pedra ao tijolo, betão, madeira, entre outros, esta variedade de materiais, sintéticos ou naturais, conseguem dar-nos uma ideia totalmente diferente na composição de um interior ou exterior da habitação.

Portanto, se você é daquelas pessoas que não se conforma com as soluções tradicionais, este é o artigo ideal para si! Venha daí e inspire-se com a homify!