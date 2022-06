Um spa na sua casa de banho

No final de um longo dia, quem não gostaria de fazer uma visita a um spa, ou pelo menos, ter a oportunidade de ter um banho de longa imersão, cheio de espuma ou velas perfumadas? Infelizmente para muitos de nós, as casas de banho estão longe de serem um oásis de felicidade, e gostaríamos de ter um, simplesmente para repormos as energias perdidas durante o dia. No entanto, e porque as casas de banho são espaços fáceis de ignorar quando se trata de renovar e decorar, podemos tentar criar o nosso pequeno spa caseiro, sem grande esforço! Na verdade, certas casas de banho chegam a ser misturadas com espaços de lavandaria, o que não deixa espaço para outras actividades.

Mas não desista já, pois transformar a sua casa de banho num espaço agradável e sereno, é uma tarefa que vale a pena o esforço! Hoje estamos determinados a incentivá-lo e a motivá-lo para atingir essa meta, por isso, venha connosco observar as propostas que temos para si!