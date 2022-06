A casa do verão azul

E por último outro quarto, menos impactante, mas igualmente confortável luxuoso e cheio de estilo.

A decoração é simples, porque na maior parte das vezes menos é realmente mais, mas muito bem conseguida. Os tons escolhidos são de terra, com predominância dos beges, castanhos, verde seco e beringela, sobretudo presentes nas ricas do tapete.

O original candeeiro, com a mesma forma original do quarto azul, tem aqui o vime na sua cor natural, combinado com os acessórios em vime que embelezam a parede oposta.

E mais uma vez as mesas-de-cabeceira em destaque. Aqui vemos claramente que o seu tampo é revestido de azulejos típicos portugueses, com as cores da decoração. Sublime!

