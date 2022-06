A melhor maneira de aproveitar espaços pequenos

Temos assistido a uma mudança crescente face às formas de fazer Arquitectura. Se antigamente a maior parte dos projectos eram criados a partir do zero agora, grande parte dos projectos centram-se na reabilitação de espaços já existentes.

É isso mesmo que os profissionais da Architect Your Home propõem. Um olhar novo sobre a forma de fazer arquitectura que facilita a decisão de cada cliente no que toca à remodelação de espaços.

As facilidades são muitas e hoje em dia, a tecnologia permite adaptar os espaços às necessidades de cada um. Neste caso, o cliente encontrou a casa dos seus sonhos. A sua família cresceu e foi necessário recorrer à ajuda de um profissional com o objectivo de adaptar a habitação às necessidades do momento.