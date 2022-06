Assentos altos: sugestões para o seu balcão

Ter um balcão na cozinha ou na sala permite-nos maior versatilidade, principalmente porque desta forma evitamos as pequenas refeições (ou aquelas mais rápidas) à mesa, poupando tempo e espaço. Os balcões também assumem facilmente o mesmo papel que o balcão de um bar, onde amigos se reúnem para beber um copo, de uma maneira mais informal. Se está convencido acerca da utilização que irá dar ao seu balcão, não se esqueça de o complementar com bancos ou cadeiras altas, preferencialmente com estilo e confortáveis. Precisa de uma inspiração? Então fiquei connosco e guarde as nossas sugestões!