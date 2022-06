14 maneiras de proteger a sua casa contra incêndios

Ter uma cozinha espetacular como a da imagem, da autoria do gabinete de arquitetura SEGMENTOPONTO4, com uma placa de indução, é meio caminho andado para o risco de incêndio ser mais baixo, mas nem assim está imune às chamas. Por isso seja qual for o seu fogão não deixe de o vigiar enquanto tem panelas ou frigideiras ao lume, para poder intervir de imediato.

Em caso de ter uma frigideira com óleo a arder nunca, mas mesmo NUNCA use água para tentar apagar as chamas! Isso pode resultar em queimaduras graves ou em espalhar as chamas para o espaço em redor pois a água vai fazer o óleo espirrar. Abafe as chamas com uma tampa, ou, preferencialmente com uma manta ignífuga. Todas as cozinhas deviam ter uma à mão!