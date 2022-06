Espetacular casa moderna de estilo industrial

Pelas suas características de impermeabilidade e durabilidade o microcimento é o revestimento perfeito para uma casa de banho! E pode cobrir por inteiro todas as superfícies, ou apenas as que desejar.

Neste caso a escolha recaiu no lavatório feito em cimento e numa parede em cimento, com a sua característica cor cinzenta, complementados por uma secção de parede em azulejos retangulares brancos, que se pode ver na área do duche. Também as prateleiras por baixo do lavatório são feitas em cimento. Todo este cinzento cru dá ao espaço espartanos um ar de balneário moderno, que é perfeitamente complementado com alguns acessórios vintage, como o espelho redondo pendurado por uma tira de couro. O resultado é uma casa de banho despretensiosa e extremamente simples, mas muito bonita!