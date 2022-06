Uma casa com moldura verde

Hoje é dia de irmos até ao berço de Portugal, Guimarães, para apreciar um projecto com a assinatura do gabinete de arquitectura Artequitectos. Inserida num meio rural, esta habitação encontra-se em perfeita sintonia com a sua envolvência verde, resultando numa combinação adorável e impossível de resistir. Com linhas modernas, apaixona-nos ao primeiro olhar, ao mesmo tempo que sabe camuflar-se no meio do arvoredo. Quer descobrir mais sobre este projecto? Fique connosco e conheça-o melhor!