Brutal Remodelação Para Um Apartamento De Estudantes: 7 Fotos

A sala transformou-se num quarto fantástico onde o destaque vai para as duas paredes paralelas de um azul muito vivo, com o qual contrastam a madeira do mobiliário e ainda o original padrão do pavimento que já existia neste espaço. O quarto inclui duas camas e uma secretária com dois candeeiros, muito importante para as horas de estudo. Para além destes candeeiros de trabalho o quarto está ainda iluminado com um candeeiro pendente no tecto, que emite uma luz suave. Provavelmente inspirados no padrão do chão, sobre as camas existem dois painéis com um padrão ondulado, também presente nas almofadas. Na roupa de cama o contraste é entre o branco e o castanho tal como no chão. Aqui existe uma luz de presença, para eventuais leituras durante a noite. O quarto dá acesso a um terraço amplo, tendo para lá uma janela e uma porta que permitem a entrada de imensa luz natural.