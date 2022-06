Uma moradia deslumbrante

Uma só divisão integra diferentes espaços como a sala de estar e a cozinha. Assim, várias funcionalidades desfrutam do contacto e luz do jardim, não tendo paredes que compartimentariam e reduziriam o espaço disponível. A cozinha integra-se então bastante bem com a sala de jantar. Uma bancada associada à parede e uma bancada central, muito prática e que permite a eficiente ligação com a cozinha quando necessário.