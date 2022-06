Um antes e depois simplesmente fascinante

Os projectos antes e depois são quase sempre uma agradável surpresa. Ficamos muitas vezes boquiabertos depois de ver um edifício de que pouco resta, ou onde tudo o que resta está bastante degradado e de seguida se torna num espaço re-interpretado, absolutamente moderno e confortável, mantendo ainda assim os traços mais fortes do passado.

É o caso que lhe mostramos neste livro de ideias. Localizado no Cais do Sodré, essa zona vibrante em Lisboa, perto do Rio Tejo, um espaço cheio de vida de dia e de noite, era um apartamento abandonado como tantos ali, a envelhecer a olhos vistos, que foi recuperado e tem agora uma cara nova e um conforto único.

Nesta área as recuperações são cada vez mais frequentes uma vez que aqui há cada vez mais acontecimentos e se tornou em mais um centro da cidade. Por todo lado circulam turistas, trabalhadores no seu dia a dia, pessoas que aqui saem à noite. Uma área promissora da capital… E por isso mesmo, este apartamento foi reabilitado para arrendamento. A intervenção pretendeu melhorar significativamente o desempenho térmico e energético do apartamento, mantendo, sempre que possível, os elementos notáveis existentes, nomeadamente a integridade da estrutura pombalina e as carpintarias interiores. Após intervenção dos arquitectos Carlos Sousa Valle este pequeno apartamento tornou-se num espaço com uma nova vida, o resultado vai deixa-lo boquiaberto, vamos ver…