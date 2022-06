Um lugar perfeito para desfrutar do Verão

A partir destas imagens é possível perceber como o tema marítimo foi um mote inspiracional para a decoração dos diversos ambientes interiores deste hostel. É possível encontrar diversos detalhes espalhados um pouco por todos os lugares.

Esta imagem mostra-nos o interior dos armários do quarto que revelam uma abordagem extremamente particular! O tradicional varão foi substituído por dois grandes troncos de árvores e as gavetas resumem-se a uma pequena cómoda colocada no interior do armário. Fantástico, não acha?