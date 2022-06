Fazendo desporto em sua casa

Para os que apreciam espaços limpos e simples, ou seja, para todos os admiradores do minimalismo na habitação, esta proposta é a imagem perfeita de ginásio desse estilo. Se valoriza as linhas limpas, geometria simples e pura funcionalidade do espaço, este ambiente certamente irá ajudá-lo a concentrar-se na sua especial missão: fazer exercício físico! Um pátio interno destaca-se deste espaço, enchendo a sala com a luz. Com isto, revela-se assim o ponto principal de interessante deste espaço, para um trabalho fora da sessão intensa. Englobando elementos de design japonês ao estilo Feng Sui, certamente você poderá experimentar uma relaxante sessão de yoga, para terminar o seu treino.