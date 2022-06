Casa do Pátio: uma transformação incrível!

Depois da intervenção a fachada ganhou uma nova face, mantendo no entanto as suas características principais. Onde havia buracos ou falhas, novas pedras foram colocadas e os espaços vazios devidamente preenchidos com cimento. O objectivo da intervenção foi o de manter exactamente o mesmo aspecto e através do mesmo método construtivo, reconstruir, reparar e renovar, se necessário. Para este efeito, também as caixilharias das janelas foram substituídas de modo a efectuar um melhor isolamento térmico proporcionando mais conforto no interior da habitação.