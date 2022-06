Casa de Sá: um projecto de reabilitação único!

Foi em Aveiro que fomos encontrar a Casa de Sá. Uma habitação uni-familiar reabilitada pelos arquitectos portugueses Atelier, Sónia Cruz – Arquitectura Lda.

O atelier Sónia Lopes da Cruz – Arquitectura Lda, conta já com mais de 14 anos de experiência na área da arquitectura e do design. Ao trabalhar com as mais diversas áreas pertencentes ao domínio arquitectónico este atelier demonstra a sua paixão pela arquitectura em todas as fases do projecto, desde a sua concepção à sua construção. Este atelier integra uma equipa dinâmica e activa que ao procurar respostas distintas face aos mais variados tipo de desafios, acaba por criar soluções alternativas com preocupações sustentáveis que vão ao encontro da vontade específica de cada cliente.

O projecto que originou a habitação que hoje aqui lhe mostramos foi o resultado de uma intervenção de carácter reabilitativo. Se tem curiosidade para conhecer o resultado final deste projecto realizado no ano de 2014, continue connosco!