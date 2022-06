Carisma e inovação numa habitação diferente!

No interior continua a sentir-se um pouco da atmosfera exterior embora esta esteja mais diluída no ambiente. O branco surge aqui enquanto elemento mediador de uma relação mais íntima com os espaços. A madeira afirma-se também com o objectivo de os tornar mais acolhedores e pessoais.

Além da utilização do tijolo ter tido uma grande expressão no exterior da habitação a mesma lógica foi trazida para o seu interior. Todo o pavimento foi coberto com tijolo assim como as paredes da cozinha e o terraço na cobertura.