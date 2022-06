homify 360°: uma casa de campo ecológica

O volume mais elevado da casa localiza-se no lado oposto à entrada e dá forma à sala de estar. Grandes janelas abrem vistas para o campo: vegetação abundante e montanhas verdes avizinham-se perto de nós e convidam-nos à evasão. O interior é revestido com os materiais mais quentes: paredes de madeira no interior e no exterior da casa, pavimentos em madeira de pinho, uma lareira moderna e uma paleta de cores suaves. Os tectos altos são usados para construir um loft de pé direito duplo. Um espaço que é ainda inundado pela luz natural que irrompe pelas grandes janelas da sala e, que amplia com o espaço da sala e com os envidraçados do mezzanine à direita.