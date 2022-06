Top 5 da semana

Como referimos, a sala de jantar é muito mais do que um lugar onde podemos fazer as refeições.

Há as que são grandes e espaçosas e as que, por falta de espaço tem de ser divididas com a cozinha. Seja como for a sua, é de certeza, a par com a sala de estar, onde passa as noites em conjunto com os seus amigos e familiares.

Por sabemos que a sala de jantar tem um papel importante na vida social de cada um, escrevemos este artigo durante a semana para si. Depois dos aspectos mais importante a ter em conta, como, a cor das paredes, o mobiliário correcto, demos-lhe dicas para conseguir criar um estilo e uma personalidade só sua em conjunto com o máximo do conforto.