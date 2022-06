10 candeeiros de tecto para a sua sala

Os candeeiros, mais do que luz, são excelentes elementos decorativos para a nossa casa – ainda que muitas vezes sejam deixados para segundo plano, quer por preguiça, quer por motivos orçamentais. Apesar de não serem as primeiras coisas para as quais talvez olhemos quando entramos numa divisão, a verdade é que, existindo, dão um toque magnífico ao ambiente, assumindo o papel de cereja no topo do bolo. Desta maneira, decidimos dedicar-lhe hoje um artigo inteiro, onde vai poder ver vários modelos e como se encaixam em diversas salas de estar, cada uma com a sua personalidade e traço decorativo. Curioso? Então fique connosco e deixe-se inspirar!