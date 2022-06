A tecnologia modular em habitações ganha asas!

Com designs muito inovadores, construídas com materiais de qualidade superior e integradas num conceito mais vasto de casas low cost, as casas prefabricadas são uma ideia relativamente recente em Portugal, mas que cada vez seduz mais pessoas. Apelam ao tão almejado sonho de ter uma casa própria com todas as comodidades da sociedade moderna, mas com custos muito mais baixos do que os das habitações de construção tradicional.

Este projeto, da autoria do gabinete OFFA ARQUITCTURA tem tudo para nos deslumbrar na gama das casas modulares prefabricadas! Nas palavras dos seus criadores esta casa visa uma oferta low cost sem desproveito do caráter arquitectónico, e de uma inserção harmónica com o território. A habitação assume uma lógica que em si mesma desconstrói o conceito pré estabelecido de modulo, atribuindo-lhe uma imagem identitária, personalizada e icónica. Nós concordámos e apaixonámo-nos!