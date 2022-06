10 fantásticas ideias para separar a sala de estar da sala de jantar

Com esta segunda alternativa não lhe estamos a propor que tenha a sala de estar e a sala de jantar com estilos decorativos diferentes. Acima de tudo, deve-se manter a harmonia no espaço e a concordância decorativa. A nossa sugestão é que os diferencie, recorrendo à forma, cores e adornos distintos. Pode jogar com os revestimentos das paredes, sendo, por exemplo, um liso e outro rugoso. Desta forma, ambos os espaços se complementam, mas não se fundem.