12 papeis de parede que mudam por completo o espaço

Esta ideia não será ao gosto de todos. Afinal o excesso de cores vibrantes num quarto de criança poderá ser meio caminho andado para as dificuldades em adormecer. Mas como as crianças não são todas iguais, se o seu filho não faz birras na hora do João Pestana , não hesite em inspirar-se neste quarto de criança para decorar o dele!

O extravagante e colorido papel de parede reveste a totalidade das paredes com as suas cores brilhantes, e sobre essa explosão as cortinas e os têxteis são estampados com desenhos. Então porque não parece cansativo? O segredo está no padrão capa de edredão e das cortinas, que contrapõem as riscas predominantes, funcionando como os espelhos da primeira fotografia, ou seja como pontos de interrupção do padrão.