7 quintais perfeitos para receber a família (ou amigos)

Este espaço é simplesmente ótimo. Claro que a paisagem conta muito! Mas não é só a paisagem, não podemos negar que cada elemento foi escolhido a dedo. Consegue imaginar seus amigos deliciosamente deitados no sofá? Pois, também concordamos que estão reunidos todas as condições para uma tardada de sol. O guarda-sol, as imensas almofadas fazem deste espaço o local mais desejado para um verão inesquecivel. Neste caso, o TG Estúdio acertou ao misturar decoração rústica, com toques modernos. Sem contar com o tapete e a sutileza do cesto de vime. Uma autêntica pintura!