10 casas de banho minúsculas

Os espaços de sótão são geralmente deixados ao abandono, ou são simplesmente aquele lugar onde se deposita tudo o que não cabe em casa. Como vê, este espaço pode ser aproveitado para criar fantásticas divisões, até uma casa de banho. A janela no tecto faz com que o espaço receba luz natural. A decoração é simples onde dominam o branco e um painel de azulejos, o mobiliário é bastante simples e prático. Uma solução inteligente para este pequeno espaço foi ter a zona de duche com o mesmo pavimento do restante espaço e as paredes serem de vidro assim, esta unidade tem bastante transparência e não rouba visualmente espaço à casa de banho.