As letras mágicas – DIY

Aposto que já deu por si a olhar para aquele canto no seu quarto, sala ou hall de entrada e pensar que falta ali qualquer coisa mas não sabe o quê! Veja blogues de decoração, compre revistas e principalmente esteja de olhos abertos. Há ideias giríssimas em todas as esquinas mas para as ver tem de estar receptiva a isso. Deixe-se relaxar e olhe para as coisas com olhos de ver, como se costuma dizer !

Imagine que vai a casa dos seus avós e o jardineiro anda lá a cortar aquela árvore centenária que andava a fazer estragos no piso do acesso à garagem. Desde criança que se lembra da dita árvore no jardim, a casa já não vai ser a mesma sem ela. A árvore tem um valor sentimental para si e nunca tinha reparado. Páre e pense. Que tal levar para sua casa um tronco ou um ramo da mesma? Veja a imagem. Lembrar-se-ia do que lhe acabei de dizer? Veja como é fácil! Cordas um ramo e alguém que faça furos no tecto…