Desfrute destes interiores simples

As preferências variam muito de acordo com a pessoa no que toca à decoração de interiores. Em cada habitação é possível entender o carácter dos seus habitantes a partir do interior. Há pessoas que preferem espaços simples e limpos. Assim, e sobretudo se é uma destas pessoas introduzimos-lhe uma casa moderna, branca, simples… O projecto é dos arquitectos Hosokawa Ltd. É um espaço amplo, cheio de vida onde é possível sentir a natureza a partir dos planos que tiram partido da localização, numa colina. Uma casa de interiores luminosos e espaçosos onde a privacidade é moderada, sendo a habitação elegante, simples e moderna.