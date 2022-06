Casa escondida no meio da floresta surpreende com interior de decoração moderna

Este espaço de estar tem um ambiente super jovem e fresco. Apesar do look urbano está decorado com alguns elementos mais vintage que ficam super bem. Aqui estão fantásticas ideias de decoração como a parede decorada com quadros de várias cores, feitios e tamanhos ou também a mesa feita de paletes com rodas e um vidro na superfície, um objecto fácil de fazer você mesmo e que fica tão bem… Veja outras dicas de decoração aqui.