Tecidos quentes para o Inverno

Infelizmente, o design de muitas casas modernas recém-construídas, bem como as suas renovações, acabaram com o conceito do aquecimento tradicional. Nada é mais perfeito para uma noite sombria , do que acender a nossa lareira e deixá-la a aquecer as nossas casas e nossos corações. Se entretanto tiver a sorte de possuir uma lareira, em seguida, certifique-se de aproveitá-la ao máximo! Relaxar com os pés para cima é uma atitude aconselhável, principalmente para quem dedica o seu tempo para trabalhos mais pesados. Esta proposta, elegante e confortável, consiste num padrão único de lã trabalhada. Juntamente com um toque agradável de um tapete, este é o cenário ideal para se ter junto da lareira.