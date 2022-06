Área de lazer com churrasqueira e mesa de bilhar

Uma área de lazer é o sonho de consumo de todos os que têm uma casa com jardim. A boa novidade é que é possível construir uma muito boa, mesmo em jardins mais pequenos. Um simples rectângulo num recanto do espaço pode tornar-se numa bela zona pergolada, num espaço de convívio durante os fins-de-semana, férias ou feriados ou numa zona de refeições ao ar livre.

E não é tudo: muitas vezes, dá para encaixar uma mesa de bilhar ou de cartas para passar aquelas tardes longas e quentes na companhia dos amigos. O que nunca pode faltar é uma boa área de trabalho para a preparação do churrasco ou das refeições de Domingo ao ar livre. Também é preciso apostar no verde: muitos vasos com árvores e arbustos para enfeitar, iluminar e refrescar e, especialmente, uma bela relva onde andar de pés descalços, apanhar sol, brincar com a bola, ler um livro deitado na relva ou numa cadeira de encosto.

Sabendo planear, é possível prever tudo o que é essencial no projecto da área de lazer. Inspire-se neste projecto.