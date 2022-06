Esta é a casa que gostaria de ter

Ao entrarmos em casa, vemos em primeiro plano a sala. O piso em cerâmica e as paredes brancas contrastam com o vermelho e os tons terra do mobiliário e decoração desta sala com um ambiente convidativo. A forma do sofá, com linhas curvas que acompanham as do tapete, aproxima os moradores e os seus convidados. Os quadros em tons terra personalizam o espaço.