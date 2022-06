Uma casa moderna e elegante pensada para a família

A animada cidade de Canoas está a sul do Brasil e, ainda que a sua expansão urbana seja relativamente recente, já é considerada uma das localidades mais importantes da região. Graças à sua proximidade com Porto Alegre, converteu-se numa base de negócios para todo o país e, quem sabe por isso, aqui, o arquitecto André Pacheco Arquitectura decidiu dar via verde ao seu lado mais criativo.

Neste livro de ideias, mostramos-lhe um dos nossos projectos preferidos do arquitecto. Trata-se de uma casa com toques subtis de luxo e de elegância, mas que também surge enquanto refúgio acolhedor para satisfazer os desejos e as necessidades de toda a família.

Acompanha-nos?