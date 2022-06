Um lindo restaurante de campo!

Pela sua implantação no terreno a vista da fachada principal sugere uma casa térrea, feita de granito e com os telhados inclinados revestidos de telha vermelha, muito típica do norte de Portugal. Mas como veremos mais à frente essa sensação é apenas uma ilusão de ótica, pois a casa tem dois andares e está alojada na vertente de um monte.

É fácil de ver como a pedra utilizada tem o mesmo tom das pedras dos montes em redor, como se a casa pertencesse ali desde sempre.

Por outro lado o trabalho paisagístico está muito bem conseguido, com as suas pedras estrategicamente colocadas a aparecer por entre a relva, diluindo-se na paisagem. Uma casa que dá a sensação de acolhimento necessária no meio da natureza agreste.