Natal em Portugal: costumes e tradições

A árvore de Natal é quase como que obrigatória em todas as casas. Quando digo obrigatória refiro-me a como é usual ser feita em todas as famílias. Altura em que a mesma é montada varia em cada país e família. Umas mais tradicionais que outras, mas todas com o mesmo pretexto. Ainda assim, quase todas elas são ornamentadas com bolas de Natal, bolas essas que se tornaram praticamente num elemento obrigatório quando se trata de enfeitar a árvore. As luzes, Pais Natal e outro tipo de enfeites continuam a ser destaque em todas as árvores de Natal.

É tradição em várias regiões do mundo a montagem do presépio na época de Natal. Os presépios podem variar em tamanho e materiais usados. Nesta altura vemos presépios nas montras, nas ruas em tamanho real e o nosso que deve ser montado em casa junto da árvore ou num local mais especial, e em família. O significado prende-se com a referência ao momento do nascimento de Jesus Cristo. Com o menino Jesus na manjedoura ao centro, o presépio apresenta o local e os personagens bíblicos que estavam presentes neste importante momento cristão.