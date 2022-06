7 ideias para aumentar a sua casa e gastar pouco

Certamente já se deparou com o problema de a sua casa começar a ficar pequena e ter necessidade de mais espaço. A casa em si não diminiu de tamanho, mas as familias aumentam e cada vez adquirimos mais coisas e as nossas necessidades vão-se alterando com o passar do tempo. Assim sendo, sentimos a necessidade de ampliar a casa onde vivemos e se existe por onde, começamos a pensar nessa ampliação. Claro que a ideia de obras ninguem gosta, por isso, hoje iremos mostrar-lhe 6 ideias para que possa expandir a sua casa sem gastar muito dinheiro e sem muito lixo.