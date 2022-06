A casa moderna e acolhedora que sempre quis

Se a fachada posterior o cativou, estamos seguros de que a fachada principal também o fará. A área conta com um jardim frontal que nos saúda com o seu ar cuidado e com uma fachada rasgada por amplas janelas que se prolongam do telhado até ao chão. Para perceber melhor o conceito da empresa, imagine esta situação: esta casa interessava-lhe, no entanto, o seu terreno fica virado para uma rua movimentada. Logo, podia encomendar o projecto, ajustando o tamanho das janelas para obter mais privacidade. Normalmente, esses ajustes significam custos adicionais.

A fachada alterna paredes de estuque e paredes de pedra branca, obtendo, assim, um resultado elegante e discreto que mantém o interior da casa protegido de olhares indiscretos. Do lado direito, podemos ver como a casa conta com uma grande garagem.

Em relação ao interior, a casa tem dois pisos. O primeiro inclui a sala de estar com as grandes janelas de que falávamos antes que permitem uma permanente comunicação com o mundo exterior. Ao segundo podemos considerar como uma espécie de sótão que corresponde à zona do dormitório e está iluminado por clarabóias muito práticas.