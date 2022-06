Tapeçarias: 10 célebres modelos

Se há coisa que anima as nossas casas e torna o espaço mais simples, num lugar animado e colorido, essa coisa são as tapeçarias. A grande vantagem das tapeçarias tem que ver com a facilidade com que elas podem ser trocadas e de imediato transformar todo um espaço. A variedade de escolha no que diz respeito a tapeçarias dá-nos liberdade imensa para escolhermos a que melhor se adequa à nossas necessidades decorativas.

Vamos apresentar-lhe neste artigo uma panóplia muito variada de tapeçarias para a sua casa. A divisão que escolhemos para que exista coerência a nível do espaço foi a sala. Para áreas maiores ou menores, existem opções para todos. Ao nível do padrão, a mesma coisa! Assim, não faltam exemplos de tudo o que lhe queremos mostrar, venha connosco e inspire-se, quem sabe se não chega ao fim deste artigo e decide comprar um tapete novo!