Uma ampliação simples e muito funcional

Podemos ver nesta imagem como a ampliação convive de forma harmoniosa com o edifício original e como o complementa. Era objectivo do gabinete melhorar a casa existente, trazendo-lhe um espaço mais familiar, mas conservando o carácter e a natureza original do edifício. A extensão tem a forma de uma simples caixa rectangular com uma grande qualidade de materiais para brindar os moradores com uma boa atmosfera. Embora o espaço adicional tenha sido construído com um estilo moderno, a casa conserva a sua identidade e essência.